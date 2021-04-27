Danla Bilic'ten evlilik açıklaması

Sevgilisi Poyraz Teoman ile birlikte Miami'de tatil yapan Danla Bilic, son paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Çekildiği bir fotoğrafı, "Size anlatacaklarım var ama biraz daha sabır..." notuyla yayınlayan Bilic'e şarkıcı Demek Akalın, "Evlendin mi?" diye sordu. Akalın'ın yorumuna cevap veren Danla Bilic, "Yok yok" ifadelerini kullandı
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Ünlü Youtuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Teoman ile birlikte tatil yapmak için Tulum'a giden Bilic, önceki gün soluğu Miami'de aldı. Mağazaları dolaşırken çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Danla Bilic, "Size anlatacaklarım var ama biraz daha sabır..." ifadelerini kullandı.
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Paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandıran Bilic'in gönderisine şarkıcı Demet Akalın'dan, "Evlendin mi?" sorusu geldi. Bilic, ünlü şarkıcının yorumuna, "Yok Yok" yanıtını verdi.
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Daha sonra bir açıklama daha yapan 26 yaşındaki ünlü YouTuber, "Evlenmedim. Evlilik için çok diri ve gencim" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Danla Bilic, Poyraz Teoman ile aşk yaşadığını şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı bu kareyle ilan etmişti.