Danilo Zanna, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı? Mehmet Şef açıklama yaptı
03 Eylül 2021 10:50
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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlü şef Danilo Zanna'nın yer almaması izleyicileri meraklandırdı.
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"Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?" sorusunu akıllara getiren konuyla ilgili beklenen açıklama Mehmet Şef'ten geldi.
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MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.
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Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı'' açıklaması yaptı.
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Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor.
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