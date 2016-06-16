Damperi trafik levhasına asılı kaldı, kamyonun kalanıyla kaçtı
16 Haziran 2016 14:10
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Başakşehir'de seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu trafik uyarı levhalarının bulunduğu direğe çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası asılı kalırken sürücü kamyonun kaçtı.
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Uyarı levhalarının bulunduğu demir blokla asfalt arasına sıkışan kamyonun kasası şaha kalktı. Kaza nedeniyle Olimpiyat Stadı yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmanın ardından kamyonun kasası vinç yardımı ile asılı olduğu yerden kurtarıldı.
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