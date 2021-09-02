Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
Daha dalındayken kilosu 80 TL’den satılan aronyaların hasadına başlandı.
02 Eylül 2021 19:25
17
Yalova’da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üzerinde Ar-Ge çalışmaları başlatılan ve ülke tarımında yeni bir sağlık meyvesi olan aronya için 5. Hasat Tarla Günü yapıldı.
27
Protokol konuşmalarının ardından söz alan Tarım ve Hayvancılık Yalova İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova aronyasının doğuşu ve bugünlere geliş sürecinden bahsederek, aronya meyvesinin hem gıda hem de eczacılık sanayiinde kullanıldığını, taze ve kuru meyve olarak da değerlendirildiğini, çok yüksek miktarda antosiyanin ve flavanoidler ihtiva ettiğini anlattı.
37
Açılış konuşmalarının ardından protokol aronya hasadı yaptı. Daha dalındayken kilosu 80 TL’den satılan aronyaların hasadına başlandı.
47
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
57
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
67
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
77
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı