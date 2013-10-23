Daha ince, daha hafif, daha hızlı; Apple yeni iPad ve Macbook'u tanıttı
23 Ekim 2013 13:06
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Teknoloji devi Apple, bugüne kadar üretilen en hafif tablet bilgisayar dediği iPad Air'i düzenlenen bir etkinlikle halka tanıttı.
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Şirket, Los Angeles'taki tanıtım gecesinde neredeyse tüm ürün zincirini baştan aşağı elden geçirdiklerini ve yenilediklerini duyurdu.
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Independent gazetesinin aktardığına göre yine de tüm dikkatler, yeni iPad modeline odaklanmış durumda.
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Tanıtım gecesinde açıklanan bir diğer önemli gelişme de Mac OSX yazılımının, 2007'den bu yana Apple bilgisayar satın almış herkes için artık bedava olması.
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Apple CEO'su Tim Cook geçen ay piyasaya çıkan iPhone 5S ve 5C'lerden bahsederken bu cihazların toplam 9 milyon adet sattığını açıkladı. Ayrıca Apple'ın yeni işletim sisteminin de 5 gün içinde 200 milyon cihaza indirildiğini söyledi.
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Independent, ilk iPad'in üç buçuk yıl önce piyasaya sürüldüğünü hatırlatırken, Samsung, Google ve Amazon gibi dev rakiplerinin ürettiği tablet bilgisayarların ve ucuz kopyaların varlığı karşısında Apple'ın yepyeni keşiflerle kullanıcıların karşısına çıkmak zorunda olduğu görüşünü dile getiriyor.
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Ancak gazeteye göre şimdiye dek sattığı 170 milyon adeti aşkın iPad ile Apple, hala bu alanda dünya lideri olma özelliğini koruyor.
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1 Kasım'da satışa sunulacak olan yeni iPad, retina özelliğine sahip. 9.7 inç retina ekranlı cihazın kalınlığı 9.4 milimetreden 7.5 milimetreye düşürülmüş. iPad Air, 64 Bit A7 işlemci ve M7 sensör ile geliyor. Bununla beraber cihaz iki kat daha hızlı olacak.
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Şarjı 10 saat dayanabilecek. 5 megapiksel kamera, çift mikrafon ve 1080p Full HD video kayıt özelliğine sahip olan cihaz 454 gram ağırlığında ve 20 cm uzunluğunda. Apple yeni ürünü 499 dolar, yani yaklaşık 1000 liradan satışa sunacak.
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Cook’un tanıttığı diğer bir cihaz da 15 inç Macbook Pro. Bilgisayarda 2.4GHz i5 işlemci, 4GB Ram, 128GB SSD ve GeForce GT 750 ekran kartı bulunacak. Yeni Macbook Pro'lar 4. jenarasyon Intel Haswell işlemci kullanacak ve daha ince ve hafif olacak. İki Macbook Pro da retina ekranlı.
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13 inç Macbook Pro 1299 dolar, 15 inç Macbook Pro ise 1999 dolardan başlayan fiyatlarla Aralık'tan itibaren satışa sunulacak.