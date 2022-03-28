CZN Burak ile Cristiano Ronaldo ortak oldu

Restoran zinciri sahibi şef Burak Özdemir (CZN Burak), İngiltere’nin başkenti Londra’da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.
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Bursa'daki Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları'nda konuşan 'CZN Burak', "Bu yılın 11’inci ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.
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Burak Özdemir'in, geçen yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna haberler yansımıştı.