CZN Burak evinin kapılarını açtı

Sosyal medyada 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü şef ve restoran sahibi Burak Özdemir, evinin kapılarını açtı.
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Instagram hesabından paylaştığı videolarla adını tüm Türkiye'ye duyuran şef Burak Özdemir, Youtube sayfasında evini gezdirdi. Çocukluğundan beri oyuncaklara ilgi duyduğunu belirten Özdemir, koleksiyonunda binlerce oyuncağın olduğunu söyledi.
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“Ben nereye gitsem hatıra olarak oyuncak alıyorum. Bunlar büyük şeyler gibi görünebilir ama aslında ufak şeyler” diyen CZN Burak, “Çocukluğumdan beri alıyorum bu tarz oyuncaklar. Eşyalarıma sahip çıkmayı sevdiğim için de hepsini biriktirdim” diye konuştu. CZN Burak şöyle konuştu:
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"Bu evde kardeşim ve ben birlikte kalıyoruz. O da benim gibi oyuncakları seviyor. Salonumuzda daha çok oyuncak var. Bunların hepsinin ben de hatırası var. Hatay'da yaşadığımız dönemden beri bütün oyuncaklarımı sakladım. Hiçbirini kaybetmedim, hepsinin benim için değeri ayrı.
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Normalde burada gördüğünüzden çok ama çok daha fazlası vardı. Okullara veya sosyal projelerde yardıma gittiğim zaman oyuncaklarımdan alıp oralara götürüyorum ve hediye ediyorum. Hatıralar işe yarıyor yani!"
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Evinde Thanos eldiveni bulunan Burak Özdemir, 'Süper kahraman olmak için özel güçlere gerek yok. Güzel bir kalp ve güzel bir yüreğinin olması yetiyor. O yüzden bunlar işin espri kısmı!’ ifadelerini kullandı.
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Burak Özdemir’in evinde bulunan oyuncaklarının toplam fiyatının 100 ile 150 bin TL arasında olduğu öğrenildi.