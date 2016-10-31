T24 LogoT24 Logo

31 Ekim, Cumhuriyet tarihine bu karelerle geçti!

31 Ekim 2016 21:35

120

Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu gözaltında, 18 yazar ve yönetici için gözaltı kararı!

220

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya'nın evinde de arama yapıldı

320

Cumhuriyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesi Musa Kart evinde arama yapıldı

420

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti

520

"Şeriata karşı baş kaldırdı ve bu çizgisinden dolayı bugüne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin çok şehidi var."

620

AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms'dan Cumhuriyet'e destek ziyareti

720

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan: Saray barış sürecini bitirip darbe sürecini başlatmıştır.

820

920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

ETİKETLER

Cumhuriyet gazetesioperasyondestek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24