31 Ekim, Cumhuriyet tarihine bu karelerle geçti!
31 Ekim 2016 21:35
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Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu gözaltında, 18 yazar ve yönetici için gözaltı kararı!
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Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya'nın evinde de arama yapıldı
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Cumhuriyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesi Musa Kart evinde arama yapıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti
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"Şeriata karşı baş kaldırdı ve bu çizgisinden dolayı bugüne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin çok şehidi var."
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AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms'dan Cumhuriyet'e destek ziyareti
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HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan: Saray barış sürecini bitirip darbe sürecini başlatmıştır.
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