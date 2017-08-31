Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos resepsiyonundan kareler
31 Ağustos 2017 01:01
147
Beştepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi.
247
Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlilerle selamlaşarak, sohbet etti.
347
Resepsiyona spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim de katıldı.
447
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de resepsiyona katılan isimler arasındaydı.
547
(Soldan sağa) Doğuş Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Baran Sevişoğlu, Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, NTV Sunucusu Oğuz Haksever
647
Resepsiyona Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. İşte resepsiyona katılan diğer isimler...