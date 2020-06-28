Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu
28 Haziran 2020 12:45
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çeşitli açılış ve ziyaret programları için gittiği Yozgat'ta hemşehrilerinin sürpriziyle karşılaştı.
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Oktay, kendisini yol kenarında bekleyen klasik otomobil meraklısı bir vatandaşın ısrarlarını kırmayarak bir süreliğine şoför koltuğuna oturdu.
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Yozgat ziyareti sırasında heyette bulunan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yolcu koltuğunda kendisine eşlik etti. Yol boyunca kendisini bekleyen Yozgatlı hemşehrileriyle sık sık selamlaşan Oktay, zaman zaman Taner Yıldız’la sohbet ederek, anılarını anlattı. Oktay, seyahati sırasında araçta bulunan Taner Yıldız’a Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’nın seslendirdiği 'Yozgat Sürmelisi' parçasını dinletti.