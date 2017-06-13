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Özdemir Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e; Erdoğan'ın iftar yemeğine sanat ve spor dünyasından kimler katıldı?

13 Haziran 2017 14:23

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün (12 Haziran 2017) sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri için bir iftar yemeği verdi. Davete, Özdemir Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e kadar çok sayıda kişi katıldı.

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Rıdvan Dilmen

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Şafak Sezer

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Hande Yener

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Ece Erken

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Özdemir Erdoğan, Hülya Avşar

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Bobby Dixon

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Emel Sayın

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Tolga Zengin

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Mustafa Sandal

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Wilma Elles

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Hakan Peker

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Muazzez Ersoy

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İbrahim Tatlıses

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Mustafa Keser

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Bülent Ersoy

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Emir Berke Zincidi

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Aykut Kocaman

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Işın Karaca

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Orhan Gencebay

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Murat Yıldırım

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Seda Sayan

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Gamze Özçelik ile Burcu Çetinkaya

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Müge Anlı

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Ajda Pekkan

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Safiye Soyman, Alişan, Ece Erken, Esra Erol, İbrahim Tatlıses, Sinan Akçıl

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Hidayet Türkoğlu

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Sibel Can

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Nur Yerlitaş

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Esra Erol

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Safiye Soyman

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Yavuz Bingöl

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Şoray Uzun

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Kadir Çöpdemir

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Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy

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Şahika Ercümen

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Perihan Savaş

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Bülent İnal

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Emel Sayın

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Tolgahan Sayışman

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Necati Şaşmaz

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Kutsi

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Cemal Hünal

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Sinan Akçıl

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Safiye Soyman, Faik Öztürk

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