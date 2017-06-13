Özdemir Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e; Erdoğan'ın iftar yemeğine sanat ve spor dünyasından kimler katıldı?
13 Haziran 2017 14:23
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün (12 Haziran 2017) sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri için bir iftar yemeği verdi. Davete, Özdemir Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e kadar çok sayıda kişi katıldı.
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Özdemir Erdoğan, Hülya Avşar
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Gamze Özçelik ile Burcu Çetinkaya
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Safiye Soyman, Alişan, Ece Erken, Esra Erol, İbrahim Tatlıses, Sinan Akçıl
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Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy
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Safiye Soyman, Faik Öztürk
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