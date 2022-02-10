Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
10 Şubat 2022 11:52
121
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, sergilendi.
221
Sigaraya karşı olduğu bilinen Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.
321
Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.
421
Paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.
521
Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.
621
Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.
721
(AA)
821
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
921
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1121
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1221
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1321
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1421
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1521
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1621
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1721
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1821
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
1921
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
2121
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu