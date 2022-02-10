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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

10 Şubat 2022 11:52

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, sergilendi.

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Sigaraya karşı olduğu bilinen Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.

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Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

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Paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.

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Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.

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Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.

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(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

1621

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu

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