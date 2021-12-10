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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar tesislerin açılışını yaparken kullandığı makas ve kurdeleler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilendi.

10 Aralık 2021 17:47

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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Koleksiyonun ilk parçası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül 2003'te Rize Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde kullandığı makas oldu.

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Serginin son parçasını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi'nin açılışında kullandığı makas oluşturdu.

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Sergide otoyollar, şehir hastaneleri, enerji santralleri, toplu açılışlar, tünel ve barajların yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'nin yeni binasının açılışında kullanılan makas ve kurdeleler yer alıyor.

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Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından protokol rengi olarak turkuazın kullanılmasıyla birlikte sergideki kurdelelerin de 2007 yılından itibaren kırmızıdan turkuaza döndürüldüğü görülüyor. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

1114

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

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