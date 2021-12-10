Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar tesislerin açılışını yaparken kullandığı makas ve kurdeleler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilendi.
10 Aralık 2021 17:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
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Koleksiyonun ilk parçası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül 2003'te Rize Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde kullandığı makas oldu.
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Serginin son parçasını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi'nin açılışında kullandığı makas oluşturdu.
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Sergide otoyollar, şehir hastaneleri, enerji santralleri, toplu açılışlar, tünel ve barajların yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'nin yeni binasının açılışında kullanılan makas ve kurdeleler yer alıyor.
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Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından protokol rengi olarak turkuazın kullanılmasıyla birlikte sergideki kurdelelerin de 2007 yılından itibaren kırmızıdan turkuaza döndürüldüğü görülüyor. (DHA)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
1114
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
1214
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
1314
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
1414
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi