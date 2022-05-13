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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

13 Mayıs 2022 16:40

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

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Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

67

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

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