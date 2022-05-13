Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
13 Mayıs 2022 16:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
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Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
67
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
77
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
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