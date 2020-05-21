Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makam aracında maskeli Koronavirüs tedbiri
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs tedbiri için makam aracında maske taktı.
21 Mayıs 2020 18:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.
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Başakşehir'deki hastaneden çıkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü.
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Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makam aracında maskeli Koronavirüs tedbiri
68
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makam aracında maskeli Koronavirüs tedbiri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makam aracında maskeli Koronavirüs tedbiri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makam aracında maskeli Koronavirüs tedbiri