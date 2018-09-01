Cumartesi Anneleri'nin 701. hafta eyleminden fotoğraflar
01 Eylül 2018 16:56
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Cumartesi Anneleri, yıllardır sürdürdükleri eylemlerinin 701.'si için bir araya geldi.
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701. hafta eylemi, geçen hafta olduğu gibi polis tarafından engellendi.
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Annelerin İstiklal Caddesi'ne çıkışına izin verilmedi.
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Eylem, Büyükparmakkapı Sokak'ta gerçekleştirildi.
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Kayıp yakınları, basın açıklamasında, "701 haftadır gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi arıyor ve kaybedenlerden hesap soruyoruz. 701 haftadır; kayıplarımızın akıbeti açıklanmadığı için, mezar yerleri gizlendiği için, suçlular bilinmelerine rağmen cezalandırılmadıkları için buradayız" dedi.
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Basın açıklamasının yapıldığı sırada polis, "İstanbul Polisi konuşuyor. Dağılmazsanız müdahale edeceğiz" anonsu geçti.