Çukur dizisinin final tarihi belli oldu!

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan dizinin ne zaman biteceği belli oldu
08 Şubat 2021 17:40
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Ay Yapım'ın Show TV için çektiği "Çukur" dizisinde geri sayım başladı. Hazırlıkları Aras kod adıyla başlayan daha sonra dizideki mahallenin adı olan Çukur'la yayına çıkan projede bu akşam 2 yıllık zaman atlaması yaşanacak.
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Çukur'un büyük bir değişimine tanık olacağımız, Efsun'u bebeğiyle göreceğimiz dizinin final tarihi de merak konusu oldu.
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Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde...
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ; Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor.
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Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.