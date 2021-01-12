Show TV'nin Ay Yapım imzalı uzun soluklu dizisi Çukur'da bir ayrılık daha yaşandı
12 Ocak 2021 11:00
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Dün akşam 111. bölümüyle ekrana gelen Çukur dizisinden usta oyuncu ayrıldı.
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Cengiz Erdenet karakterini canlandıran Mustafa Avkıran, Çukur'da son kez rol aldı.
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Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme seçenekleri sundu. Cengiz Erdenet ise zehirlenmek yerine silahla kendini vurarak intihar etti. Böylece Çukur'da Cengiz Erdenet rolünü canlandıran oyuncu Mustafa Avkıran diziye veda etti.
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Çukur'a ayrıca Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı, Ogeday Erdenet rolünü canlandıran Baki Davrak ve Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş da veda etmişti.