Cudi Dağı'nın eteklerinde barışı beklerken...

Şırnak'ta 14 Mart’ta uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar devam ederken, kenti terketmek zorunda kalan maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 2 bin kişi, Cizre İlçesi yolu üzerindeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce Bölgesi’nde ağaçlardan yaptıkları çardaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
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Açlıkla karşı karşıya kalan çoğu çocuk, kadın ve yaşlılar, dürbünle her gün Şırnak’ta yaşanan çatışmaları izliyor. Onlarca çocuk eğitimden yoksun bir şekilde, sağlıksız ortamda yaşamaya devam ediyor. Çardaklarda yaşayan Şırnaklılar, her türlü yaşam malzemesine ihtiyaç duyduklarını belirterek, çevredeki köylere yardım yapıldığını ancak kendilerine şimdiye kadar herhangi bir yardımın verilmemesinden yakındı. Yasağın da bir an önce kalkmasını isteyen vatandaşlar, evlerine dönmek istediklerini söyledi.
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Çardaklarda yaşayanlardan Ayşe Nur Budak, sağlıksız ve hijyenik olmayan bir ortamda, çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını belirterek, evlerine geri dönmeyi istediğini söyledi. Abdulkadir Cansırı da, hayvanların bile zor yaşayacağı bir ortamda hayat mücadelesi verdiklerini söyleyerek "Çocuklarımız soğuk günlerde, sıcak yataklarından uzakta uyumak zorunda kaldı. Bahar mevsiminde başlayan yağışlarla birlikte yattığımız çardağın içinden sel suları geçtiği günleri de yaşadık. Biz çadır bile verilmedi. Çevremizdeki köylülere yardımlar yapılıyor ama bugüne kadar bize gıda yardımı verilmedi. Bizi ne arayan var, ne soran. Bazı insanlar kuru ekmek bile bulamıyor" dedi.
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Devam eden operasyonun sona ermesini isteyen Ahmet Çimen ise "Evimize gitmek istiyoruz. Bu savaş bir an önce bitsin istiyoruz. Böyle savaşlar olmasın, barış olsun. Dağdaki, sehirdeki; kim olursa olsun, bir an önce bu savaş dursun. Başka bir şey istemiyoruz. Bir an önce çocuklarımız okula gitsinler, çok gerideler. 2-3 aydır okula gitmemişler, çadırda yaşıyoruz. Burada tozdan başka bir şey yok. Yemek yiyoruz toz, çay içiyoruz toz " diye konuştu.
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Şırnak’ta kardeş kavgasının yaşandığını anlatan Azime Acem, yaklaşık 3 aydan beri toz, çamur ve sağlıksız ortamda yaşadıklarını anlatarak, hayvanlar için barınak olmadığını ifade ederek, "Çocuklarımız açlık yüzünden geceleri uyuyamıyor. Şırnak’ta savaşan iki kardeştir. O kardeşler silah bıraksın, barış olsun, barışı dünyaya yansıtsınlar. Allah’tan reva mı? 3 aydan beri burada perişan durumdayız. Çocuklarımız hasta, ben de hastayım. Kimse bize yardım da etmiyor" diye konuştu.