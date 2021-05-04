CSKA Moskova kalecisi Elvira Todua: Kadın futbolcuların, maçtan önce seks yapması normal
04 Mayıs 2021 11:33
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CSKA Moskova ve Rus milli takımının kalecisi Elvira Todua, kadın futbolunda seks ve hamilelik hakkında konuştu.
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CSKA Moskova kalecisi Elvira Todua, spordaki en tartışmalı konulardan birine yorum getirdi. Rus eldiven oyuncuların cinsel ilişkilerini ve hamilelik haklarını anlattı.
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Todua, erkeklerden farklı olarak maçlardan kadınların seks yapmasının 'normal' olduğunu ancak büyük bir risk taşıdıklarını söyledi.
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2010 Dünya Kupası sırasında Fabio Capello'nun İngiltere'si de dahil olmak üzere bazı erkek takımlarının teknik direktörleri bunu yapmalarını yasaklamıştı.
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35 yaşındaki Todua, YouTube kanalının Comment Show'a verdiği demeçte: "Kadınların bir maçtan önce seks yapabilmesi normaldir, erkekler için ise birçok koçun bunu yasakladığını biliyorum."
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Rus futbolcu ayrıca takım arkadaşlarının hamile kalmaları halinde sözleşmeleriyle korunduklarını da belirtti.
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"Sözleşmelerimiz, annelik durumunda kulübün ödeme yapmakla yükümlü olduğunu şart koşuyor. CSKA'daki sözleşmelerimizde bu madde var, ancak her yerde böyle değil. Diğer kulüplerde hamilelik durumunda sözleşmelerin iptal edildiğini biliyorum."
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Elvira Todua, geçtiğimiz ay Uefa Kadınlar EURO 2022 elemelerinde Portekiz'e karşı oynayarak 100. milli maçına çıktı.