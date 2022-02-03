Cristiano Ronaldo'nun 22 milyon dolarlık araba koleksiyonu
Spor dünyasının en önemli figürlerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun araba koleysiyonunun değeri 20 milyon Euro'yu geçti. İşte Portekizli yıldızın en değerli arabaları
03 Şubat 2022 15:22
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Ronaldo'nun koleksiyonunda Mercedes AMG GLE 63, Rolls Royce Phantom, Porsche 911 Turbo S ve Audi RS7 yer alıyor.
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Ferrari F12 TDF modelini 485 bin dolarak satın alan Ronaldo, Ferrari'nin 599 GTO, 599 GTB Fiorano, F430 model araçlarına da sahip.
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Bugatti hayranı Ronaldo, 2.4 milyon dolarlık Veyron Grand Sport Vitesse ve 3.1 milyon dolarlık Chiron'a da koleksiyonunda yer açtı.
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Portekizli yıldızın koleksiyonunda 50 bin dolarlık Chevrolet Camaro da var.
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Cristiano Ronaldo araba koleksiyonuna son olarak 222 bin dolarlık Bentley marka aracı da ekledi.
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Ronaldo'nun favori arabalarından Rolls Royce Cullinan...
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Ronaldo'nun koleysiyonundaki en pahalı parçalardan 12 milyon dolarlık Bugatti... Bu araç ayrıca Ronaldo'nun en pahalı arabası.
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