Covid yoğun bakımlar tek tek kapanıyor; Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı
06 Nisan 2022 14:41
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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayılarında neredeyse en düşük noktaya ulaşıldığını söyledi.
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Demirkıran, "Birçok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını görüyoruz" derken Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde ise bu hafta itibarıyla sadece bir Covid hastası kaldı.” dedi.
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Demirkıran şunları söyledi: "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Kovid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Kovid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor"
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"Hasta sayısı bin 300-bin 400'lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bu, artışın başlangıç dönemiydi. Ama bu yıla baktığımızda, bu oran epeyce düşmüş durumda. Örneğin bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibariyle kalan sadece bir Covid-19 kritik hastamız var"
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"ürkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz. Türk Yoğun Bakım Derneği'ne ülke genelinde yoğun bakımlardan ulaşan sonuçlar da gerçekten ciddi anlamda düşüşü gösteriyor. Sayın Bakanımız üçte bir oranında diye açıkladı ama belki bu hafta, daha da aşağıya düşmüş olabilir bu oranlar. "
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"Biz çok yerde Covid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını, normal yoğun bakımlara doğru geçişler olduğunu öğreniyoruz"
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"Sağlık Bakanlığı'nın aşılama politikasını iyi bir şekilde yürütmüş olması, bize bu konuda çok ciddi yarar sağladı. Tedavilerdeki gelişmeler açısından ise ne iyi gelir diye düşünerek yaptığımız tedaviler oldu baştan beri, bütün dünyada da aynı şekilde gerçekleşti bu. Çok değişen bir durum olmadı. O yüzden aşılama çok önemliydi. Aşılamada oran arttıkça Covid-19 hastalarının azalması da sağlandı. Şu anda vaka sayıları hala devam ediyor ama kritik noktaya gelmeleri daha düşük oranda artık."
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Aşılanması gereken yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar da (hatırlatma) aşılamalarını tamamladıkça ve buna özen gösterdikçe, sayılar beklendiği üzere aşağıya düşüyor"
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"Pandemide yoğun bakımda olmayan bu hastaları tekrar yatırmaya başladık. Yoğun bakımların yatak sorunu, hiç bitmeyen bir sorun. Bunu ancak yaşayanlar bilir ve yoğun bakımın önemine dair pandemiden önce belki de bu kadar farkındalık yoktu. Pandemi, yoğun bakımın öneminin ortaya çıkmasını sağladı"