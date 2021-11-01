Coşkun Sabah: Feministler ne desem yanlış yere çekiyor
01 Kasım 2021 09:44
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Coşkun Sabah: Feministler ne desem yanlış yere çekiyor | Coşkun Sabah, “Her açıklamamdan bir şey çıkarıyorlar. A diyorsun ondan bile farklı anlam çıkarıyorlar. Feministler ne desem yanlış yere çekiyor. Açıklamalarımı bilmeden saldırıyorlar; yoruluyorum. Onları mantıklı olmaya çağırıyorum. Devletimizin davetlerine katılıyorum diye de demediklerini bırakmıyorlar. Yıllardır sosyal medyaya düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyordum, nihayet geliyor.” dedi.
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Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuşan Sabah, “Z kuşağının müzik tercihi yüzünden müziğimiz bitti. Piyasa onların tercihlerine göre müzik yapıyor. Bu durum da müziğimizin kalitesini yok etti. Müzik evrenseldir, iyi müziğin sanat değeri dünyanın her yerinde aynıdır. Z kuşağının çok beğendiği bir şarkı, sanatsal derinliği olmadığı için başka bir ülkede aynı beğeni ile karşılanmayabilir. Z kuşağı müziği çözemiyor, özümseyemiyor sadece dans edebileceği müziği dinliyor. Dinledikleri de müzik değil. Müzik; Loreena McKennitt'in 'Tango to Evora' gibi besteleridir. Nilüfer, şarkıyı 'Caddelerde Rüzgar' olarak seslendirmişti.” düşüncesini dile getirdi.
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“Yeşilköy'de Süryani Kilisesi inşa ediliyor. Bir Süryani olarak neler söylemek istersiniz?” sorusuna Sabah şu yanıtı verdi: “Çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Var olanlar restore edilmişti. Sıfırdan yapılması çok önemli ve anlamlı. Yıllardır hiçbir hükümet yapmamıştı, bunu Cumhurbaşkanımız yaptı. Erdoğan'ın azınlıklara ne kadar kıymet verdiğinin de göstergesidir bu! Kilisenin açılışı tüm dünyaya duyurulmalı. Böylece ülkemize yönelik olumsuz propaganda yapanlara cevap da vermiş oluruz. Ben yurt dışına ne zaman gitsem, soruyorlar "Süryani olarak Türkiye'de zorluk gördün mü? Seni engellediler mi?" diye. Cevap çok kısa oluyor: "Ben bu kimliğimle yıllardır müzik yapıyorum, albümlerim milyonlar sattı."
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“Yani Süryani kimliğimden dolayı hiçbir zaman kimse beni dışlamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını özümsemiş bir Süryani'yim ve vatanımı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum. Diyarbakır'da çok güzel yıllarım geçti. Komşularımız bizi hiç dışlamadı, hep el üstünde tuttular. Rahmetli Kadir Topbaş bana "Sizler Türkiye'nin değerisiniz" derdi. Bizlerin bu topraklarda değer olarak görülmesi gurur verici.”
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Rahmetli Kadir Topbaş bana "Sizler Türkiye'nin değerisiniz" derdi. Bizlerin bu topraklarda değer olarak görülmesi gurur verici.”