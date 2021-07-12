- Gastronomi kenti Hatay'da, israfın önüne geçebilmek için uygulanan "Mutfakta Sıfır Atık Projesi" kapsamında daha önce çöp olan karpuz kabukları, aromasıyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan tatlı haline dönüştürülüyor
12 Temmuz 2021 16:25
117
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da karpuz kabuğundan yapılan tatlı, lezzetseverlerden tam not aldı.
217
Çöpe giden karpuz kabuğu, tatlı oldu
317
Kabak tatlısının yapım aşamasına benzer şekilde tatlı haline getirilen karpuz kabukları, tescilli künefe ile kabak ve peynirli irmik helvası gibi tatlılarıyla ağızları tatlandıran gastronomi kentinde, yeni bir lezzet olarak sofraları süslüyor.
417
Aynı zamanda kahvaltıda reçel olarak da tüketilen karpuz kabuğu tatlısı, içerisindeki aromasıyla da farklı bir lezzet sunuyor.
517
Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, AA muhabirine, mutfaktan çıkan atıkların sıfır olması konusuna önem verdiklerini söyledi.
617
Bu kapsamda birçok sebze ve meyvede uyguladıkları sıfır atık çalışmasını karpuz kabuğunda da gerçekleştirdiklerini belirten Aslan, şöyle devam etti:
717
"Mutfaktan çıkan hiçbir madde atık değildir, asla israf istemiyoruz. Bunun önüne geçmek için de mutfak ekibimizle var gücümüzle çalışıyoruz.
817
Bu kapsamda karpuz kabuğundan aynı zamanda reçel olarak tüketebileceğimiz bir tatlı yaptık ve inanılmaz geri bildirimler aldık. Tatlımızda haliyle hafif karpuz aroması var, damakta inanılmaz bir naif tat bırakıyor"
917
Aslan, Antakya'nın mutfak kültürünü geliştirmeye devam ettiklerini kaydederek, 600 yemek çeşidine sahip gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerini tanıtmak için de çabaladıklarını ifade etti.
1017
Hatay Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel de tatlının yapım aşamasını "Karpuz kabuklarının etli kısmını doğruyoruz. Onları bir gece kireçli suda bekletip ertesi gün şekerli suda kaynatıyoruz. Soğumasının ardından servise hazır hale geliyor. Üzerini de isteğe göre tarçınla süsleyip ikram ediyoruz." şeklinde anlattı.
1117
Giresun'dan gastronomi gezisi için Hatay'a gelen Ayselin Güler, daha önce karpuz kabuğu tatlısı yemediğini, ilk kez tattığını ve lezzetli bulduğunu söyledi.