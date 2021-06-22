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Collider’a göre 2021'in en iyi 20 dizisi

Collider, 2021’in şu ana kadarki en iyi 20 dizisini seçtiği bir liste yayınlandı. Listede Kate Winslet’ın performansıyla taçlandırdığı Mare of Easttown, Barry Jenkins’in Colson Whitehead’in ödüllü romanından uyarladığı The Underground Railroad, The Walking Dead’in yazarı Robert Kirkman’ın çizgi romanından sinemaya uyarlanan, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Amazon’dan 2. ve 3. sezon onayını alan Invincible, Hailee Steinfeld’ın başrolünde yer aldığı, edebiyat dünyasına damga vuran Emily Dickinson’ın hayatını konu alan Apple TV+ dizisi Dickinson, izleyicileri uzay yarışının en çekişmeli olduğu 1960’ların sonuna götüren bilimkurgu türündeki For All Mankind, Omar Sy’ın Arsène Lupin’den esinlenen bir hırsızı canlandırdığı Netflix dizisi Lupin gibi yapımlar bulunuyor. Listenin ilk sırasında ise Marvel Sinematik Evreni’ndeki Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanan Disney+ dizisi WandaVision var.

22 Haziran 2021 12:22

120

20. Cruel Summer

220

19. Zoey’s Extraordinary Playlist 2. Sezon

320

18. The Mighty Ducks: Game Changers

420

17. Dickinson 2. Sezon

520

16. Girls5Eva

620

15. Ziwe

720

14. Resident Alien

820

13. For All Mankind 2. Sezon

920

12. Rutherford Falls

1020

11. Gangs of London

1120

10. It’s a Sin

1220

9. Lupin 1. Kısım

1320

8. Mythic Quest: Raven’s Banquet 2. Sezon

1420

7.Marvel’s M.O.D.O.K.

1520

6. Invincible

1620

5. Shadow and Bone

1720

4. The Underground Railroad

1820

3. Hacks

1920

2. Mare of Easttown

2020

1.WandaVision

Dizi2021ColliderKate WinsletBarry JenkinsRobert Kirkman
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