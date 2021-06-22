Collider’a göre 2021'in en iyi 20 dizisi

Collider, 2021’in şu ana kadarki en iyi 20 dizisini seçtiği bir liste yayınlandı. Listede Kate Winslet’ın performansıyla taçlandırdığı Mare of Easttown, Barry Jenkins’in Colson Whitehead’in ödüllü romanından uyarladığı The Underground Railroad, The Walking Dead’in yazarı Robert Kirkman’ın çizgi romanından sinemaya uyarlanan, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Amazon’dan 2. ve 3. sezon onayını alan Invincible, Hailee Steinfeld’ın başrolünde yer aldığı, edebiyat dünyasına damga vuran Emily Dickinson’ın hayatını konu alan Apple TV+ dizisi Dickinson, izleyicileri uzay yarışının en çekişmeli olduğu 1960’ların sonuna götüren bilimkurgu türündeki For All Mankind, Omar Sy’ın Arsène Lupin’den esinlenen bir hırsızı canlandırdığı Netflix dizisi Lupin gibi yapımlar bulunuyor. Listenin ilk sırasında ise Marvel Sinematik Evreni’ndeki Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanan Disney+ dizisi WandaVision var.