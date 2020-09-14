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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, son haliyle takipçilerini şaşırttı

"Çok Güzel Hareketler Bunlar"ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Koçak, yeni imajını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

14 Eylül 2020 16:36

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“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programının ilk kuşağında boy gösteren Zeynep Koçak, son haliyle herkesi şaşırttı.

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İmajını yenileyen Koçak, saç rengini koyulaştırıp, kıvırcık saç modeline geçti.

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