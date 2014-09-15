Çocukların Obama'dan etkilenmediğinin fotoğraflarla kanıtı
15 Eylül 2014 16:47
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Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Barack Obama Washington’daki bir ilkokul ziyareti sırasında, Amerikan basınına göre hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı
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First Leydi Michelle Obama ile birlikte, okuldaki çocuklara çanta, defter, kitap dağıtan Obama, sıra 6’ıncı sınıf öğrencisi Madison’a geldiğinde büyük şoku yaşadı
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Madison, "Sayın Başkan, okulumuza özеl bir konuğun gеlеcеğini duyduğumda o kişinin Bеyoncé olmasını istеmiştim" dеdi
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Muhtemelen bu fotoğrafta Obama'nın kızı Sasha da 6. sınıf öğrencisi Madison gibi hissediyor
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Bu fotoğrafların çoğu Beyaz Saray'ın resmi fotoğrafçısı Pete Souza tarafından çekildi ve Beyaz Saray'ın Flickr hesabından yayınlandı
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İşte çocukların 'özgür dünyanın lideri' Obama'dan etkilenmediklerinin fotoğraflarla kanıtı:
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