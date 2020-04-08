Çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli 13 uygulama
08 Nisan 2020 20:59
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Çocuklar için 384 yapboz - 30 farklı dilde hazırlanan aplikasyon paket olarak da alınabiliyor. Renkler, kelimeler, harfler, evin odaları, hayvanlar, eşyalar, yemekler, arabalar gibi çok sayıda başlık altında bir araya getirilen yapbozlarda objelerin isimlerinin yazılışı ve okunuşu da bulunuyor. Yapbozu farklı dillerde ayarlayarak 30’dan fazla dile dair kulak aşinalığı kazandırmak mümkün.
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Dr. Panda Town - Temel sosyal, bireysel ve toplumsal görevleri eğlendirici oyunlar eşliğinde öğreten Dr. Panda serisi 3-5 yaş grubuna hitap ediyor ve 20’ye yakın aplikasyondan oluşuyor. Dr. Panda Banyoda ile temel hijyen ve banyo alışkanlıklarını, Dr. Panda’nın Arabaları ile trafikte karşılaştığımız araçları, Dr. Panda Şehirde ile şehir yaşamını, Dr. Panda Restoranı ile mutfağı öğreniyor. Uygulama içi satın alma ve reklam içermeyen aplikasyon serisi temel eğitimleri oyuna dönüştürüyor.
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Artie’nin Sihirli Kurşun Kalemi - Bir canavar yoluna çıkan her şeyi yıkıp geçiyor, Artie de sihirli kurşun kalemi ile yıkılan şehirleri, yapıları yeniden inşa ediyor. Temel geometrik şekilleri, üçgen, kare ve daireleri kullanarak kelebekten binaya ve arabalara kadar tüm nesneleri oluşturuyor. Noktaları birleştiriyor, şekilleri öğreniyor, çözüm geliştiriyor ve hayal gücü çalışıyor. Çizim, grafik, temel sanat becerilerini öğrenmeye yardımcı olması amacıyla tasarlanan aplikasyon ince motor ve el becerilerine odaklanıyor. 3-6 yaş arasındaki çocuklara hitap eden uygulamanın bir başka özelliği ise çizimlerin kağıda çıkış alınarak boyama sayfası olarak da kullanılabilmesi.
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Lalala - Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal tarafından geliştirilen Lalala, okul öncesi eğitim aplikasyonu. Şarkılar, oyunlar, el becerilerini geliştiren etkinlikler, videolar ve danslardan oluşan içeriğe her ay yenileri ekleniyor. Çocukların ister tek başlarına ister arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecekleri oyunlar kadar uygulamaya özel bestelenmiş şarkılar da bulunuyor. Resimli hikayeler ve masallarla vakit geçirebileceği aplikasyonun temelinde ise müzik ve şarkılı eğitim yer alıyor.
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Tinybop - 6-8 yaş grubuna hitap eden Tinybop serisi, fen ve matematiğe meraklı çocuklar için eğitici bir set. Biyolojiden astronomiye ve mekaniğe kadar farklı bilimlerin giriş seviyesinde bilgiler veriyor. İnsan vücudu, bitkiler, evler, basit makineler, yeryüzü, hava, gökdelenler, güneş sistemi, memeliler, mercan kayalıklarına dair bilgiler, öğrenme dersleri, keşif maceraları içeren aplikasyonları ayrı ayrı veya paket olarak satın almak mümkün. Kamera ve mikrofonun da dahil edilmesiyle sistemlerin, bilimlerin ve mühendisliklerin temel bilgilerini keşfedebiliyor.
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Bandimal - Çocuklar için müzik besteleyen bir aplikasyon olan BANDIMAL, Apple’ın 2018’de tasarım ödülünü aldı. Yaratıcılık, hayal gücü ve müzik bilgisini geliştirmeyi hedefleyen uygulama, enstrüman olarak hayvanları kullanıyor. Dokuz hayvan ile temsil edilen 9 enstrümanla yapılan besteleri kaydetmek mümkün. Rekabet, başarı, skor ve puan içermiyor. 6-8 yaş için uygun ve reklam bulunmuyor.
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SAGO MINI: Bebekler için kostümler - 2-5 yaş okul öncesi çocukların ilgisini çekebilecek ücretsiz bir aplikasyon ve buna rağmen reklam ve uygulama içi satın alma bulunmuyor, tamamen güvenli. 4 hayvan, Jack, Jinja, Harvey ve Robin’i çeşitli kıyafet kombini seçerek giydirirken hem renkleri öğreniyor hem de hayal gücü gelişiyor. Gözlükler, şapkalar, bıyıklar gibi çeşitli aksesuarlarla bebekleri sayısız kez farklı şekillerde giydirmek mümkün. Internet bağlantısı gerektirmiyor. Aplikasyon geliştiricisi Sago Mini’nin Kar Tatili, Çiftlik, Yavru Köpek Anaokulu, Tekneler gibi ücretli aplikasyonları da bulunuyor.
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Duolingo - Duolingo, çocukların zaten okulda çalıştığı dilleri öğrenmenin eğlenceli ve popüler bir yolu değildir. Arapça, Hintçe, İbranice ve Galce dahil olmak üzere 30'dan fazla kapsar. İyi tasarlanmış, kısa günlük uygulama seanslarını ödüllendiriyor. Ücretsizdir, ancak uygulama içi satın alma işlemleri reklamları kaldırır ve bazı ekstra özelliklerin kilidini açar.
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Papumba - Okul öncesi eğitim aplikasyonları arasında 30 ülkede en iyi uygulama seçilen Papumba, 2-6 yaş arası çocuklar için. Eğitimciler tarafından hazırlanan içerikleri, 500’den fazla interaktif oyun ve öğrenme etkinliğinden oluşuyor. Her yaş grubuna özel hazırlanmış içeriklerle sayesinde yaşa göre kişiselleştirilebiliyor. Okul öncesi müfredat baz alınarak, matematik, sanat ve fen bilimleri için gereken temel becerileri kazandırmayı hedefliyor. Çevrimdışı kullanılabilen, içeriklerin indirilebildiği Papumba’da internet bağlantısına gerek yok. Ücretli olan bu uygulamada reklam bulunmuyor.
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Youtube Kids - Tamamı çocuklara uygun video içeriklerinden oluşan ve Youtube’un alt uygulaması olan Kids’te onlarca farklı dil seçeneğinde sayısız video bulunuyor. Aplikasyon, çocuklar için üretilmiş içerikleri kapsıyor ve zararlı olabilecek tüm videoları dışarıda tutuyor. Çizgi filmler, belgeseller, müzik videoları, şarkılar gibi çok sayıda video tamamen güvenli bir ortamda sunuluyor.
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Küçük Kaplan: İtfaiyeciler - İtfaiyeci olup arabayla yangın yerine giden, parmağıyla yangını söndüren, ağaçta mahsur kalan kedileri kurtaran, vinçle yollardaki engelleri kaldırmaya çalışan hayvanlarla hem iyiliği öğreniyor hem de dokunmatik ekran ve yön kullanma becerileri gelişiyor. Motor yetenekleri geliştirmede faydalı olan bu aplikasyonda isabet, mantık yürütme, çözüm geliştirme, sabır ve hayal gücü egzersizleri yapılabiliyor. Panda, kaplan, tek boynuzlu at ve fil karakterlerinden birini seçebiliyor. Uygulamada itfaiye arabası dışında uzay gemisi ve denizaltı maceraları da bulunuyor. Rekabet ve skor bulunmayan, kolay kullanılacak şekilde hazırlanan aplikasyon 3-7 yaş arasına hitap ediyor ve ücretli. Ayrıca uygulama içi satın alma ve reklam yer almıyor.
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Google Arts & Culture - Müze ziyaretleri salgın nedeniyle yapılamıyor. Google’ın Sanat ve Kültür uygulaması siz sanal turlara çıkarıyor. En az 1.200'den fazla müze ve galeriyi sanal ortamda gezebilirsiniz. Çocuklar kendi favori sanat listelerini görüp okuyup seçebilirler.
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Simply piyano - Evde kendi kendinize piyano çalmayı öğrenebileceğiniz en kolay ve en güzel uygulama. Çocuklar ve yetişkinler için uygun. Parçaları öğrettikten sonra geri bildirim de veren uygulama, evdeki piyano veya klavyede çaldıklarınızı da dinliyor. İki ders ücretsiz, ancak daha sonra yıllık bir ücret talep ediliyor. Piyano derslerine verilen ücretlerle kıyaslandığında çok fazla değil.
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King of Maths: Maths Learner - Oldukça popüler bir matematik oyunu. Çocuğun rakamlarla arasını hoş tutan, çocuk doğru cevap verdikçe soruların zorluk derecesini azar azar artıran bir uygulama.