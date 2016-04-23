Çocuklar, hayatın barış çağı; çocuklar, hayatın ölüme verdiği gözdağı...
23 Nisan 2016 19:37
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TBMM Başkanlığı Meclis'in 96. kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyaret etti.
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Heyet, Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. TBMM Başkanı Kahraman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kahraman ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bu sırada, çocukların sevgi gösterileri üzerine Kahraman ve Başbakan Davutoğlu, çocuklara el sallayarak karşılık verdi.
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Buradaki törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan yardımcıları Lütfi Elvan ve Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile çok sayıda milletvekili katıldı.
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TBMM Başkanı Kahraman, Anıtkabir özel defterine, şunları yazdı: 'Ulu Kemal Atatürk, milletimizin makus talihini yenmesinde öncülük görevini üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96. yıl dönümüne ulaşmasının mutluluğu içindeyiz. Her tehlikeyi göze alarak her türlü sıkıntıyı üstlenen milletimiz, istiklali için büyük çabalar gösterdi. Huzur ve güven içinde yaşadığımız bağımsız bir devlete sahip olmamızda emeği geçenlerin ve Birinci Büyük Millet Meclisinin muhterem üyelerinin sahip oldukları pay hiçbir zaman unutulmayacaktır.
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Kahraman'ın defteri imzaladığı sırada, Başbakan Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Semra Ramazanoğlu yan yana durdu.Karaman'daki cinsel istismar olayının ardından siyasiler arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Bakan Semra Ramazoğlu'na yönelik sözleri polemik yaratmıştı.
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Başbakan Davutoğlu, Anıtkabir bahçesinde çocuklarla selamlaştı ve selfie çektirdi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 96. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis'te tören düzenlendi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 96. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis'te tören düzenlendi.
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Kahraman, burada yaptığı konuşmada, "Kemal Atatürk 1920'de çocuk bayramını ihdas etmiştir. Bu vesileyle çocuklarımızın bu güzel gününü kutluyorum, milli egemenliğimizin ebediyen sürmesi temennimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yavrularımızın gelecekteki Türkiye'yi manevi ve milli değerler çerçevesinde bugünkünden çok daha güzel ve güçlü yapacaklarına inanıyorum. Bugün, önemli gün vesilesiyle liderlik görevini üstlenen Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere Meclisimizin bütün üyelerini ve devletimizin kuruluşunda emeği geçen değerli büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cenabı Hak rahmetler ikram eylesin” ifadelerini kullandı.
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Törene, TBMM Başkanı Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları ve milletvekilleri katıldı.