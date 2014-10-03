Çocuğunu ve böbreğini satışa çıkaranlar, günler öncesinden kuyruğa girenler; işte iPhone çılgınlıkları...
03 Ekim 2014 14:03
111
Çin'de iPhone almak isteyen bir çift, 6 çocuğundan 3'ünü satışa çıkardı
211
Çinli bir genç iPhone alabilmek için 2011 yılında para karşılığında böbreğini satışa çıkard
311
Songjiang Üniversitesi'nde okuyan bir Çinli genç iPhone alabilmek için kız arkadaşını kiraladı
411
Bazı internet sitelerinde iPhone 6 karşılığında seks teklifi eden kadınlar dikkat çekti
511
iPhone 5S'nin satışa sunulduğu ilk gün New York'taki Apple mağazasının önünde saatlerce beklemek istemeyen genç bir kadın, 2 bin dolar değerindeki çantasını gözden çıkarıp kuyruğa 3'üncü sıradan girmişti
611
2013 yılında sadece ABD'de 3 milyonun üzerinde iPhone çalındı
711
Çin'de genç bir kadın bekaretini yeni bir iPhone 4 karşılığında satışa çıkardı
811
iPhone 6 almak için sırada saatlerce bekleyen insanların birbirleriyle olan kavgaları da hafızalardan çıkacak gibi değil
911
Bir annenin bebeğinin çizgi film izlemesi için yanına bıraktığı iPhone'u hırsızların çalmasının üzerinden 2 yıl geçti
1011
iPhone 6'ya ilk sahip olanlardan olmak için 22 gün önce Apple'ın mağazasının önünde yatmaya başlayan genç Japon görenleri şaşkına çevirmişti
1111
İsmi açıklanmayan bir işadamı, sıraya girip kendisine iPhone alması için ABD'deki evsizleri para karşılığında sıraya soktu