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Çocuğunu ve böbreğini satışa çıkaranlar, günler öncesinden kuyruğa girenler; işte iPhone çılgınlıkları...

03 Ekim 2014 14:03

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Çin'de iPhone almak isteyen bir çift, 6 çocuğundan 3'ünü satışa çıkardı

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Çinli bir genç iPhone alabilmek için 2011 yılında para karşılığında böbreğini satışa çıkard

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Songjiang Üniversitesi'nde okuyan bir Çinli genç iPhone alabilmek için kız arkadaşını kiraladı

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Bazı internet sitelerinde iPhone 6 karşılığında seks teklifi eden kadınlar dikkat çekti

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iPhone 5S'nin satışa sunulduğu ilk gün New York'taki Apple mağazasının önünde saatlerce beklemek istemeyen genç bir kadın, 2 bin dolar değerindeki çantasını gözden çıkarıp kuyruğa 3'üncü sıradan girmişti

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2013 yılında sadece ABD'de 3 milyonun üzerinde iPhone çalındı

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Çin'de genç bir kadın bekaretini yeni bir iPhone 4 karşılığında satışa çıkardı

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iPhone 6 almak için sırada saatlerce bekleyen insanların birbirleriyle olan kavgaları da hafızalardan çıkacak gibi değil

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Bir annenin bebeğinin çizgi film izlemesi için yanına bıraktığı iPhone'u hırsızların çalmasının üzerinden 2 yıl geçti

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iPhone 6'ya ilk sahip olanlardan olmak için 22 gün önce Apple'ın mağazasının önünde yatmaya başlayan genç Japon görenleri şaşkına çevirmişti

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İsmi açıklanmayan bir işadamı, sıraya girip kendisine iPhone alması için ABD'deki evsizleri para karşılığında sıraya soktu

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