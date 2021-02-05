Clubhouse logosundaki adamın kim olduğu ortaya çıktı
05 Şubat 2021 09:41
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Kullanıcı kitlesi hızla artan, beta sürümü olmasına karşın çok hızlı bir yükseliş yakalayan Clubhouse uygulamasının logosu merak edilen konulardan biriydi. Clubhouse, logo tercihinin arkasındaki hikayeyle de ilgi çekiyor. Peki Clubhouse'un görmeye alışık olduğumuz logolardan oldukça farklı görünen logosunun arkasında nasıl bir hikaye yatıyor?
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Temelde 'ses temelli yeni nesil ağ' olarak tanımlanan Clubhouse, şimdiye kadar alışık olduğumuz sosyal medya platformlarından biraz daha farklı bir sisteme sahip ve bildiğiniz üzere platforma dahil olabilmek için önce bir 'davetiye' almanız gerekiyor. Üstelik henüz yalnızca iOS kullanıcıları için kullanımda olan uygulamanın yakın zamanda Android kullanıcılarının da beğenisine sunulması bekleniyor.
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Clubhouse logosu, her büyük güncellemeden sonra topluluktan bir sanatçının fotoğrafı ile değişiyor. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Her büyük uygulama güncellemesi ile birlikte logomuzu topluluğumuzun harika üyelerinden birini öne çıkarmak için değiştiriyoruz. #CottonClub'ın hostu eşsiz Bomani X'i kutluyoruz! Clubhouse topluluğu adına, her şey için teşekkür ederiz!"
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Uygulama, her büyük güncelleme ile logosunda toplulukta yer alan bir sanatçıya yer veriyor. Böylece her güncelleme ile birlikte yepyeni bir logo hikayesi ortaya çıkmış oluyor. Clubhouse'un logosunda yer alan Bomani X'in Instagram'da takipçi sayısı 19.1 bin iken, Clubhouse'da bu rakam kısa bir sürede 1 milyonu bulmuş durumda.
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Clubhouse'un logosunda elinde gitarıyla gülümseyen Bomani X, bir gitarist, söz yazarı ve şarkıcı. Aynı zamanda bir dijital stratejist olan Bomani X, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok ünlü isim ile de çalışmış.
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Sanatçı kimliğini girişimcilik ruhuyla da beslenmiş gibi görünen Bomani X, tıpkı Clubhouse'da olduğu gibi yalnızca davetlilerin katılabildiği, çeşitli etkinlikler ve partiler düzenleyen New Perspectives Party'nin de kurucu ortağı.
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Kendisini Instagram bio'sunda 'Her gün bir kitap okuyan ve bir albüm dinleyen' biri olarak tanıtan Bomani X'in adını, Clubhouse'dan aldığı güçle belki de önümüzdeki günlerde daha sık duyabiliriz.