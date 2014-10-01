Clooney ve Alamuddin çiftinden 5 milyon dolarlık fotoğraf
01 Ekim 2014 11:55
17
Amerikalı oyuncu George Clooney (53), Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alamuddin (36) ile italya Venedik’te 4 gün 4 gece süren düğünle evlenmişti.
27
13 milyon dolara mal olan düğünün fotoğraflarını çiftin Hello ve People dergilerine 5 milyon dolara sattıkları ortaya çıktı.
37
Çift fotoğraflardan elde ettikleri geliri insan hakları için çalışan kurumlara bağışlayacak. Amal Alamuddin insan hakları avukatı.
© Tüm hakları saklıdır.