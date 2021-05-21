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Claude Monet'nin bahçesi yeniden ziyarete açıldı

Paris'e 73 kilometre uzaklıktaki Giverny kasabasında Fransız ressam Claude Monet'nin en değerli eserlerini yaptığı bahçe tekrar ziyarete açıldı (Kaynak: NTV)

21 Mayıs 2021 13:48

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Claude Monet’nin bahçesi yeniden ziyarete açıldı

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Fransız empresyonist ressam Claude Monet’nin tablolarına ilham veren, ülkenin Normandiya bölgesine bağlı Eure kentindeki Giverny kasabasında yer alan evinin bahçesi Koronavirüs önlemleriyle yeniden ziyarete açıldı.

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Bahçeye renk veren nilüferler, laleler, açelyalar ve pek çok çiçek türünün dışında Japon tarzı yaya köprüsünün süslediği gölet, Monet’nin resimlerine ilham kaynağı olmuştu.

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Koronavirüs nedeniyle 6 aydır kapalı olan ev ve bahçeye kısıtlamalar nedeniyle saatte sadece 200 ziyaretçi kabul edileceği belirtildi.

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Monet’nin evi ve bahçesi, 2019’da salgın başlamadan önce 7 ayda 717 bin ziyaretçiyi ağırladı. Monet 1840 ile 1926 yılları arasında yaşadı.

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