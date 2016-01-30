Cizre'de bodrum katta ölüme terk edilen yaralılardan ilk fotoğraflar
30 Ocak 2016 11:19
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde 20’nin üzerinde yaralının bulunduğu, altı kişinin yaşamını yitirdiği binanın bodrumundan ilk fotoğraflar paylaşıldı.
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DİHA’nın paylaştığı fotoğraflarda yaşamını yitirenlerin battaniyelere sarılıp bir odada bekletildiği görülürken, yaralılar ise tek sıra halinde açılan yer yataklarına yatırılmış bir şekilde bekliyor.
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HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da Twitter hesabından yaptığı açıklamada 31 kişinin 6'sının hayatını kaybettiğini, kalan 25 kişiden 16’sının ise yaralı halde yardım beklediğini belirtti. Sarıyıldız, yaralıların isimlerini paylaştı.
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Cudi Mahallesi’nde geçen cumartesi günü yapılan tank ve top atışları sırasında yaralanan 28 vatandaş, bir evin bodrumuna sığınmış ve yaralılardan altı kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenler arasında AİHM'in hakkında "acil önlem alın" diyerek tedbir kararı aldığı üniversite öğrencisi Cihan Karaman da bulunuyordu.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise söz konusu yaralıları almak için giden ambulansların güvenlik güçlerince engellendiği iddiasını yalanlayarak, “Bunların hepsi yalan. Belki de yaralı değiller” yorumunu yapmıştı.