Çizgilerle Nice katliamı

Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında 12'si çocuk olmak üzere en az 84 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı. Fotoğraf: Carlos Latuff, Brezilya
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Polis, düzenlediği operasyonla saldırgan kamyon şöforünü öldürdü. Kamyonda silah ve bomba gibi mühimmatların yüklü olduğu da açıklandı. Fotoğraf: Vasco Gargalo, Portekiz, Truck of Nice Attacks in France
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Fransa'da; 17, 18 ve 19 Temmuz 2016 günlerinde 3 günlük yas ilan edilirken, olağanüstü durumun da 26 Temmuz'dan itibaren 3 ay daha uzatıldı. Fotoğraf: M. Kotbas
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Fotoğraf: Fadi Toon, Terror against Life
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Fotoğraf: Vasco Gargalo, Portekiz, Terror in Europe
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Fotoğraf: Fadi Toon, Mes sincères condoléances à la France