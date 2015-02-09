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Çizgilerle bugün

09 Şubat 2015 10:18

19

Tan Oral, T24

29

Ergin Asyalı, Sözcü

39

Musa Kart, Cumhuriyet

49

Dağıstan Çetinkaya, Zaman

59

Sefer Selvi, Evrensel

69

İbrahim Özdabak, Yeni Asya

79

Halil İncesu, Özgür Gündem

89

Mustafa Bilgin, Aydınlık

99

Hasan Aycin, Yeni Şafak

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