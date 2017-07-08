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Çizgilerde bugün (8 Temmuz 2017)

08 Temmuz 2017 12:10

15

Latif Demirci - Hürriyet

25

Can Baytak - Habertürk

35

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

45

Akit - Manşet Üstü

55

Sefer Selvi - Evrensel

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