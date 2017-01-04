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Çizgilerde bugün (4 Ocak 2017)

04 Ocak 2017 11:57

16

Haslet Soyöz - Milliyet

26

Emre Ulaş - Yeniçağ

36

Kasım Özkan - Diriliş Postası

46

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

56

Can Baytak - Habertürk

66

Kemal Güler - Yeni Akit

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