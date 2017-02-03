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Çizgilerde bugün (3 Ocak 2017)

03 Şubat 2017 13:30

19

Sefer Selvi - Evrensel

29

Haslet Soyöz - Milliyet

39

Can Baytak - Habertürk

49

Behiç Ak - Cumhuriyet

59

Kamil Masaracı - Cumhuriyet

69

Kasım Özkan - Diriliş Postası

79

Emre Ulaş - Yeniçağ

89

Kemal Güler - Yeni Akit

99

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

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