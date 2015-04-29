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Çizgilerde bugün (29 Nisan 2015)

29 Nisan 2015 12:41

19

Tan Oral, T24

29

Emre Özdemir, Zaman

39

Mehmet Çağçağ, Habertürk

49

Ercan Akyol, Milliyet

59

Latif Demirci, Hürriyet

69

Emre Ulaş, Yeriçağ

79

İbrahim Özdabak, Yeni Asya

89

Haslet Soyöz, Milliyet

99

Osman Turhan, Yeni Şafak

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