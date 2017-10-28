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Çizgilerde bugün (28 Ekim 2017)

28 Ekim 2017 12:23

15

Sefer Selvi - Evrensel

25

Latif Demirci - Hürriyet

35

Musa Kart - Cumhuriyet

45

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

55

Manşetüstü - Akit

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