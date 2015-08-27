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Çizgilerde bugün (27 Ağustos 2015)

27 Ağustos 2015 12:25

19

Tan Oral, T24

29

Latif Demirci, Hürriyet

39

Emre Ulaş, Yeniçağ

49

Can Baytak, Habertürk

59

Mustafa Bilgin, Aydınlık

69

İbrahim Özdabak, Yeni Çağ

79

Ercan Akyol, Milliyet

89

Emre Özdemir, Zaman

99

Osman Turhan, Yeni Şafak

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