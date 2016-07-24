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Çizgilerde bugün (24 Temmuz 2016)

24 Temmuz 2016 16:08

16

Musa Kart - Cumhuriyet

26

Can Baytak - Habertürk

36

Sefer Selvi - Evrensel

46

Emre Ulaş -Yeniçağ

56

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

66

Yeni Akit

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Musa KartSefer Selviİbrahim Özdabakçizgilerde bugün
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