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Çizgilerde bugün (24 Ocak 2017)

24 Ocak 2017 11:26

18

Emre Ulaş - Yeniçağ

28

Can Baytak - Habertürk

38

Behiç Ak - Cumhuriyet

48

Kamil Masaracı - Cumhuriyet

58

Kasım Özkan - Diriliş Postası

68

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

78

Kemal Güler - Yeni Akit

88

Tan Oral - T24

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