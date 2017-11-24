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Çizgilerde bugün (24 Kasım 2017)

24 Kasım 2017 10:51

16

Hürriyet - Latif Demirci

26

Habertürk - Can Baytak

36

Evrensel - Seferi Selvi

46

Yeni Asya - Manşet Üstü

56

Yeniçağ - Emre Ulaş

66

Yeni Akit - Manşet Üstü

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