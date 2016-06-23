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Çizgilerde bugün (23 Haziran 2016)

23 Haziran 2016 14:19

15

Can Baytak - Habertürk

25

Sefer Selvi - Evrensel

35

Emre Ulaş - Yeniçağ

45

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

55

Yeni Akit

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Sefer SelviEmre UlaşCan Baytakçizgilerde bugün
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