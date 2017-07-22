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Çizgilerde bugün (22 Temmuz 2017)

22 Temmuz 2017 13:36

15

Sefer Selvi - Evrensel

25

Can Baytak - Habertürk

35

Latif Demirci - Hürriyet

45

Manşet Üstü - Akit

55

Emre Ulaş - Yeni Çağ

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