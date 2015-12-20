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Çizgilerde bugün (20 Aralık 2015)

20 Aralık 2015 14:34

16

Tan Oral, T24

26

İbrahim Özdabak, Yeni Çağ

36

Sefer Selvi, Evrensel

46

Ersin Asyalı, Sözcü

56

Can Baytak, Habertürk

66

Latif Demirci, Hürriyet

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