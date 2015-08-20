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Çizgilerde bugün (20 Ağustos 2015)

20 Ağustos 2015 17:10

17

Tan Oral, T24

27

Latif Demirci, Hürriyet

37

Emre Ulaş, Yeniçağ

47

Sefer Selvi, Evrensel

57

Mustafa Bilgin, Aydınlık

67

İbrahim Özdabak, Yeni Çağ

77

Can Baytak, Habertürk

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