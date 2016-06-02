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Çizgilerde bugün (2 Haziran 2016)

02 Haziran 2016 13:39

16

Latif Demirci - Hürriyet

26

Yeni Akit

36

Can Baytak - Habertürk

46

Sefer Selvi - Evrensel

56

Emre Ulaş - Yeniçağ

66

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

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Latif DemirciCan BaytakSefer Selviçizgilerde bugün
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